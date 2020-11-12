СБУ заявила, что задержала "смотрящего" по Харьковщине, которого искали 4 года
Четверг, 12 ноября 2020, 17:04
Во время масштабной спецоперации Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, который в криминальных кругах считается "смотрящим" по Харьковской области и находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: По данным следствия, он причастен к совершению ряда преступлений, в том числе незаконного обращения с оружием, а также сопротивления и угрозам правоохранителям. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Сумах, где он скрывался от правосудия с 2017 года. Сейчас проверяется возможная причастность мужчины к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
Украинская правда