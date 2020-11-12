В Іспанії офіційна кількість смертей від коронавірусу перевищила 40 тисяч

В Іспанії офіційна кількість загиблих від коронавірусу з початку епідемії перевищила 40 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Згідно зі статистику, яку міністерство охорони здоров’я оприлюднило у середу 11 листопада, за останню добу від коронавірусу померли 349 хворих, а загальна кількість загиблих досягла 40 105.

Напередодні в країні зареєстрували рекордну кількість смертей за час "другої хвилі" - 411 загиблих за добу. Востаннє такі показники реєстрували наприкінці квітня.

За останню добу додалося близько 19 тисяч хворих, а кількість лабораторно підтверджених заражень з початку епідемії в Іспанії перевищила 1,4 млн.

Госпіталізували за добу понад 3093 пацієнти з Covid-19. На всій території країни наразі госпіталізовані більше 21 тисяч хворих на коронавірус, з них майже 2400 - у реанімації. Ліжка у відділеннях інтенсивної терапії заповнені на 32%, але в деяких регіонах, як Ла Ріоха та Арагон - на більш ніж 50%.

Нещодавно уряд Іспанії отримав підтримку парламенту для продовження надзвичайного стану у зв'язку з епідемією та надав регіональній владі право запроваджувати свої обмеження на пересування громадян і визначати час комендантської години.

Водночас на відміну від першої хвилі, поки жоден з іспанських регіонів не заборонив своїм мешканцям виходити з дому.

Також Іспанія у декілька разів знизила податок на маски, щоб зробити їх дешевшими.