Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Испании официальное количество смертей от коронавируса превысило 40 тысяч

Четверг, 12 ноября 2020, 17:17

В Испании официальное число погибших от коронавируса с начала эпидемии превысило 40 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Согласно статистике, которую министерство здравоохранения обнародовало в среду 11 ноября, за последние сутки от коронавируса умерли 349 больных, а общее количество погибших достигло 40 105.

Накануне в стране зарегистрировали рекордное количество за время второй волны - 411 погибших за сутки. Последний раз такие показатели регистрировали в конце апреля.

За последние сутки добавилось около 19 000 больных, а количество лабораторно подтвержденных заражений с начала эпидемии в Испании превысила 1,4 млн.

Госпитализировали в сутки больше 3093 пациентов с COVID-19. На всей территории страны пока госпитализированы более 21 тысяч больных коронавирусом, из них почти 2400 - в реанимации. Места в отделениях интенсивной терапии заполнены на 32%, но в некоторых регионах, таких как Ла Риоха и Арагон - на более чем 50%.

Недавно правительство Испании получил поддержку парламента для продолжения чрезвычайного положения в связи с эпидемией и предоставил региональным властям право вводить свои ограничения на передвижение граждан и определять время комендантского часа.

В то же время, в отличие от первой волны, пока ни один из испанских регионов не запретил своим жителям выходить из дома.

Также Испания в несколько раз снизила налог на маски, чтобы сделать их дешевле.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: