В Испании официальное количество смертей от коронавируса превысило 40 тысяч

В Испании официальное число погибших от коронавируса с начала эпидемии превысило 40 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Согласно статистике, которую министерство здравоохранения обнародовало в среду 11 ноября, за последние сутки от коронавируса умерли 349 больных, а общее количество погибших достигло 40 105.

Накануне в стране зарегистрировали рекордное количество за время второй волны - 411 погибших за сутки. Последний раз такие показатели регистрировали в конце апреля.

За последние сутки добавилось около 19 000 больных, а количество лабораторно подтвержденных заражений с начала эпидемии в Испании превысила 1,4 млн.

Госпитализировали в сутки больше 3093 пациентов с COVID-19. На всей территории страны пока госпитализированы более 21 тысяч больных коронавирусом, из них почти 2400 - в реанимации. Места в отделениях интенсивной терапии заполнены на 32%, но в некоторых регионах, таких как Ла Риоха и Арагон - на более чем 50%.

Недавно правительство Испании получил поддержку парламента для продолжения чрезвычайного положения в связи с эпидемией и предоставил региональным властям право вводить свои ограничения на передвижение граждан и определять время комендантского часа.

В то же время, в отличие от первой волны, пока ни один из испанских регионов не запретил своим жителям выходить из дома.

Также Испания в несколько раз снизила налог на маски, чтобы сделать их дешевле.