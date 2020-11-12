Морський трибунал ООН розділив справу про захоплення Росією українських моряків

Арбітражний трибунал ООН з морського права розділив на дві частини позов України проти РФ щодо затримання українських моряків і кораблів у Керченській протоці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС України.

"Сьогодні Арбітражний трибунал, сформований відповідно до додатка VII Конвенції ООН з морського права, виніс рішення щодо біфуркації провадження (розділення його на 2 стадії – юрисдикційну та по суті) у справі між Україною та РФ щодо затримання 3 військово-морських суден та членів їхніх екіпажів", - йдеться у заяві.

Арбітраж розглядатиме попередні заперечення щодо юрисдикції, подані Російською Федерацією 22 серпня 2020 року, на попередньому етапі провадження.

Практика розділення провадження є поширеною у міжнародному арбітражі. Так само Міжнародний суд ООН розділяв скаргу України на порушення Росією двох конвенції ООН, щодо заборони фінансування тероризму та расової дискримінації.

Як відомо, у квітні 2019 року Україна розпочала міжнародне арбітражне провадження проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення з її боку трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.

У лютому 2020 року Морський трибунал ООН частково підтримав Україну у позові проти РФ. У той час як український МЗС наголошує на своїй перемозі у справі, російський МЗС вважає ключовими ті компоненти скарги, за якими суд відмовив Україні – щодо суверенітету України над прибережними водами Криму.

Експерти бачать небезпеку в тому, що Україна змінила класифікацію події 25 листопада 2018 року і займає позицію, що цей інцидент є не "військовою діяльністю", а "контактом із правоохоронними органами".

Детальніше читайте у статті – "РФ на морі – більше не "агресор"? Як Україна встановила собі правову міну у керченській справі"