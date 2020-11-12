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Морской трибунал ООН разделил дело о захвате Россией украинских моряков

Четверг, 12 ноября 2020, 18:43

Арбитражный трибунал ООН по морскому праву разделил на две части иск Украины против РФ о задержании украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Сегодня Арбитражный суд, сформированный в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву, вынес решение о бифуркации производства (разделение его на 2 стадии - юрисдикционную и по существу) по делу между Украиной и РФ о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей", - говорится в заявлении.

Арбитраж рассмотрит предварительные возражения относительно юрисдикции, представленные Российской Федерацией 22 августа 2020 года, на предварительном этапе производства.

Практика разделения производства является распространенной в международном арбитраже. Так же Международный суд ООН разделял жалобу Украины на нарушение Россией двух конвенции ООН, о запрете финансирования терроризма и расовой дискриминации.

Как известно, в апреле 2019 Украина начала международное арбитражное производство против Российской Федерации о незаконном захвате с ее стороны трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

В феврале 2020 Морской трибунал ООН частично поддержал Украину в иске против РФ. В то время как украинский МИД подчеркивал свою победу в деле, российский МИД считал ключевыми те компоненты жалобы, по которым суд отказал Украине - относительно суверенитета Украины над прибрежными водами Крыма.

Эксперты видят опасность в том, что Украина изменила классификацию события 25 ноября 2018 года и теперь занимает позицию, что этот инцидент является не "военной деятельностью", а "контактом с правоохранительными органами".

Подробнее читайте в статье - "РФ на море - больше не "агрессор": Как Киев подложил себе правовую мину в Керченском деле"

Темы: ООНсудКрым


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