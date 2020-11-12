Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через смерть пацієнтки оголосили підозру трьом лікарям Національного інституту раку

Четвер, 12 листопада 2020, 18:17
Через смерть пацієнтки оголосили підозру трьом лікарям Національного інституту раку

Правоохоронці повідомили про підозру трьом лікарям Національного інституту раку через смерть пацієнтки.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком операції, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Вказані дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я жінки та у подальшому до її смерті.

Щоб приховати наслідки недбалості лікаря-анестезіолога, двоє інших медпрацівників - лікуючий лікар померлої пацієнтки та лікар-патологоанатом, які проводили розтин її тіла, внесли в медичну документацію недостовірні відомості про причину смерті цієї жінки.

За результатами розслідування лікарю, який проводив анестезіологічне забезпечення операції, повідомлено про підозру за статею "Неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого".

Лікуючому лікарю та лікарю-патологоанатому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 КК (Складання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання запобіжних заходів та відсторонення лікарів від займаних посад.

Українська правда
Теми: прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
прокуратура
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: