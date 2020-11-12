Через смерть пацієнтки оголосили підозру трьом лікарям Національного інституту раку

Правоохоронці повідомили про підозру трьом лікарям Національного інституту раку через смерть пацієнтки.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком операції, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Вказані дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я жінки та у подальшому до її смерті.

Щоб приховати наслідки недбалості лікаря-анестезіолога, двоє інших медпрацівників - лікуючий лікар померлої пацієнтки та лікар-патологоанатом, які проводили розтин її тіла, внесли в медичну документацію недостовірні відомості про причину смерті цієї жінки.

За результатами розслідування лікарю, який проводив анестезіологічне забезпечення операції, повідомлено про підозру за статею "Неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого".

Лікуючому лікарю та лікарю-патологоанатому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 КК (Складання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання запобіжних заходів та відсторонення лікарів від займаних посад.