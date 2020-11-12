Из-за смерти пациентки объявили подозрение трем врачам Национального института рака

Правоохранители сообщили о подозрении трем врачам Национального института рака из-за смерти пациентки.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Согласно материалам следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом операции, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья женщины и в дальнейшем к ее смерти.

Чтобы скрыть последствия халатности врача-анестезиолога, двое других медработников - лечащий врач умершей пациентки и врач-патологоанатом, которые проводили вскрытие ее тела, внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти этой женщины.

По результатам расследования врачу, который проводил анестезиологическое обеспечение операции, сообщено о подозрении по статье "Ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного".

Лечащему врачу и врачу-патологоанатому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 УК (Составление работником юридического лица независимо от формы собственности, не являющимся должностным лицом, заведомо поддельных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос мер пресечения и отстранения врачей от занимаемых должностей.