Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за смерти пациентки объявили подозрение трем врачам Национального института рака

Четверг, 12 ноября 2020, 18:17
Из-за смерти пациентки объявили подозрение трем врачам Национального института рака

Правоохранители сообщили о подозрении трем врачам Национального института рака из-за смерти пациентки.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Согласно материалам следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом операции, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья женщины и в дальнейшем к ее смерти.

Чтобы скрыть последствия халатности врача-анестезиолога, двое других медработников - лечащий врач умершей пациентки и врач-патологоанатом, которые проводили вскрытие ее тела, внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти этой женщины.

По результатам расследования врачу, который проводил анестезиологическое обеспечение операции, сообщено о подозрении по статье "Ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного".

Лечащему врачу и врачу-патологоанатому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 УК (Составление работником юридического лица независимо от формы собственности, не являющимся должностным лицом, заведомо поддельных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос мер пресечения и отстранения врачей от занимаемых должностей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
прокуратура
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: