Голову ОТГ на Чернігівщині затримали за "відкат" у 630 тисяч

Прокуратура викрила на вимаганні "відкату" голову однієї з об’єднаних територіальних громад Чернігівської області.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, посадовець вимагав від підприємця хабар у сумі 630 тис. гривень за безперешкодне укладення договору на виконання робіт щодо капітального ремонту відкритого стадіонного комплексу, підписання актів виконаних робіт та забезпечення перерахунку коштів за виконання робіт, передбачених договором.

Його затримали на "гарячому" під час одержання ним 630 тис. гривень неправомірної вигоди.

Максимець уточнила, що "відкат" дорівнює 13% від загальної суми договору. Про голову ОТГ відомо, що чоловік 1958 р.н.