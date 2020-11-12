Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главу ОТО на Черниговщине задержали за "откат" в 630 тысяч

Четверг, 12 ноября 2020, 19:28
Главу ОТО на Черниговщине задержали за откат в 630 тысяч

Прокуратура разоблачила на вымогательстве "отката" председателя одной из объединенных территориальных общин Черниговской области.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Согласно материалам следствия, чиновник требовал от предпринимателя взятку в сумме 630 тыс. гривен за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту открытого стадионного комплекса, подписание актов выполненных работ и обеспечения перечисления средств за выполнение работ, предусмотренных договором.

Его задержали на "горячем" во время получения им 630 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Максимец уточнила, что "откат" составляет 13% от общей суммы договора. О главе ОТО известно, что мужчина 1958 г.р.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: прокуратуравзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
прокуратура
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: