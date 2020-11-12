Главу ОТО на Черниговщине задержали за "откат" в 630 тысяч

Прокуратура разоблачила на вымогательстве "отката" председателя одной из объединенных территориальных общин Черниговской области.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Согласно материалам следствия, чиновник требовал от предпринимателя взятку в сумме 630 тыс. гривен за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту открытого стадионного комплекса, подписание актов выполненных работ и обеспечения перечисления средств за выполнение работ, предусмотренных договором.

Его задержали на "горячем" во время получения им 630 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Максимец уточнила, что "откат" составляет 13% от общей суммы договора. О главе ОТО известно, что мужчина 1958 г.р.