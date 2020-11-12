У Єревані відбувся новий мітинг з вимогою відставки прем’єра за здачу Карабаху

У столиці Вірменії 17 політичних партій провели чергову акцію з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна за здачу Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн", вірменську службу "Радіо Свобода".

Політичні сили, які виступили з вимогою відставки прем’єра, заявляють, що він "здав Арцах (самопроголошену республіку у Нагірному Карабаху) за спиною у народу" і має піти з влади якнайшвидше.

Представник вірменської революційної федерації "Дашнакцутюн" Армен Рустамян у коментарі "Радио Азатутюн" сказав, що акції триватимуть, доки Нікол Пашинян не піде у відставку.

Демонстрація вирушила під будівлю Служби національної безпеки. Там політики висловили протест з приводу затримання лідерів та представників політичних сил, які виступили з вимогою відставки Пашиняна.

Агентство "Новости Армении" також повідомляє, що вже після фактичного завершення мітингу правоохоронці оголосили у гучномовець, що акція незаконна, та спробували затримувати людей. У поліції повідомили, що щодо 20 осіб склали протокол за порушення норм, що діють у період режиму надзвичайного стану.

Нагадаємо, напередодні після мітингу Спеціальна слідча служба Вірменії затримала 10 опозиційних лідерів в рамках кримінальної справи про організацію та проведення масових зібрань в Єревані з порушенням встановленого законом порядку.

Серед затриманих за звинуваченням в організації масових заворушень - голова опозиційної проросійської партії "Процвітаюча Вірменія" Гагік Царукян, представник опозиційної партії "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, заступник голови опозиційної Республіканської партії Едуард Шармазанов та інші.

Протести в Єревані почалися в ніч на 10 листопада через підписання мирної угоди щодо Нагірного Карабаху між Вірменією, Азербайджаном та Росією.

У Вірменії цю угоду сприйняли як капітуляцію перед Азербайджаном. Опозиція та протестувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, однак поки що парламент не зміг зібратися з цією метою на позачергове засідання.

Детальніше про це читайте у статті Похмілля Вірменії: що чекає країну та регіон після закінчення війни у Карабаху

а також: "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні".