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В Ереване состоялся новый митинг с требованием отставки премьера за сдачу Карабаха

Четверг, 12 ноября 2020, 21:58

В столице Армении 17 политических партий провели очередную акцию с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна за сдачу Карабаха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн", армянскую службу "Радио Свобода".

Политические силы, которые выступают с требованием отставки премьера, заявляют, что он "сдал Арцах (самопровозглашенную республику в Нагорном Карабахе) за спиной у народа" и должен уйти из власти как можно скорее.

Представитель армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Армен Рустамян в комментарии "Радио Азатутюн" сказал, что акции будут продолжаться, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку.

Демонстрация отправилась к зданию Службы национальной безопасности. Там участники выразили протест по поводу задержания лидеров и представителей политических сил, которые выступили с требованием отставки Пашиняна.

Агентство "Новости Армении" также сообщает, что уже после фактического завершения митинга правоохранители объявили в громкоговоритель, что акция незаконна, и попытались задерживать людей. В полиции сообщили, что на 20 человек составили протокол за нарушение норм, действующих в период режима чрезвычайного положения.

Напомним, накануне после митинга Специальная следственная служба Армении задержала 10 оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в Ереване с нарушением установленного законом порядка.

Среди задержанных по обвинению в организации массовых беспорядков - председатель оппозиционной пророссийской партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, заместитель председателя оппозиционной Республиканской партии Эдуард Шармазанов и другие.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября из-за подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху между Арменией, Азербайджаном и Россией.

В Армении это соглашение восприняли как капитуляцию перед Азербайджаном. Оппозиция и протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, однако пока парламент не смог собраться с этой целью на внеочередное заседание.

Подробнее об этом читайте в статье Похмелье Армении: что ждет страну и регион после окончания войны в Карабахе

а также: "Капитуляция Армении: что меняет российское соглашение по Карабаху и чем оно грозит Украине".



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