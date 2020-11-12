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У Мінську помер побитий "тітушками" білорус: тисячі людей вийшли на вулицю

Четвер, 12 листопада 2020, 21:33
У Мінську помер побитий тітушками білорус: тисячі людей вийшли на вулицю
фото: tut.by

Пізно ввечері 12 листопада стало відомо, що в реанімації помер затриманий людьми в масках напередодні 31-річний білорус Роман Бондаренко.

Джерело: tut.by

Деталі: Повідомляється, що в середу ввечері люди в цивільній формі та масках приїхали на "Площадь перемен" в Мінську, щоб зняти біло-червоно-білі стрічки. Люди з будинків поруч (серед них був Роман) вийшли до них і згодом у дворі почався конфлікт.

Очевидці повідомляють, що Бондаренко "слухав словесну перепалку між людиною в масці та невідомим, а потім щось сказав". Після цього чоловік у масці відштовхнув Романа до стінопису, схопив його і з усієї сили відкинув до гірки на майданчику - той вдарився головою.

Після цього з мікроавтобуса, який був поруч, вибігли люди, схопили Бондаренка і відвезли кудись, а через півтори години доставили в лікарню з набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями, синцями. Операція тривала кілька годин.

Увечері 12 листопада він помер в лікарні.

Після повідомлення про смерть Бондаренка люди в Мінську вийшли на вулицю.

 
 

Теми: Білорусь
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