У Мінську помер побитий "тітушками" білорус: тисячі людей вийшли на вулицю

Пізно ввечері 12 листопада стало відомо, що в реанімації помер затриманий людьми в масках напередодні 31-річний білорус Роман Бондаренко. його кинув

Джерело: tut.by

Деталі: Повідомляється, що в середу ввечері люди в цивільній формі та масках приїхали на "Площадь перемен" в Мінську, щоб зняти біло-червоно-білі стрічки. Люди з будинків поруч вийшли до них і згодом у дворі почався конфлікт. Роман був одним з тих людей.

Очевидці повідомляють, що Бондаренко "слухав словесну перепалку між людиною в масці та невідомим, а потім щось сказав". Після цього чоловік у масці відштовхнув Романа до стінопису, схопив його і з усієї сили відкинув до гірки на майданчику - той вдарився головою.

Після цього з мікроавтобуса, який був поруч, вибігли люди, схопили Бондаренка і відвезли кудись, а через півтори години доставили в лікарню з набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями, синцями. Операція тривала кілька годин.

Увечері 12 листопада він помер в лікарні.

Після повідомлення про смерть Бондаренка люди в Мінську вийшли на вулицю.