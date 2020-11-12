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В Минске умер избитый "титушками" беларус: тысячи людей вышли на улицу

Четверг, 12 ноября 2020, 22:33
фото: tut.by

Поздно вечером 12 ноября стало известно, что в реанимации скончался задержанный накануне людьми в масках 31-летний беларус Роман Бондаренко.

Источник: tut.by

Детали: Сообщается, что в среду вечером люди в гражданской форме и масках приехали на "Площадь перемен" в Минске, чтобы снять бело-красно-белые ленты. Люди из окружающих домов (среди них был Роман) вышли к ним и во дворе начался конфликт.

Очевидцы сообщают, что Бондаренко "слушал словесную перепалку между человеком в маске и неизвестным, а потом что-то сказал". После этого человек в маске оттолкнул беларуса к муралу, схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке – тот ударился головой.

После этого из микроавтобуса, который был рядом, выбежали люди, задержали Бондаренко и увезли, а через полтора часа доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга и в критическом состоянии.

Вечером 12 ноября он умер в больнице.

После сообщения о смерти Бондаренко люди в Минске вышли на улицу.

 
 

Темы: Беларусь


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