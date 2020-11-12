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Євро-2020: відомі усі суперники України та розклад матчів

Четвер, 12 листопада 2020, 22:53
Євро-2020: відомі усі суперники України та розклад матчів
тренер збірної України Андрій Шевченко

Увечері 12 листопада визначився останній учасник групи C Євро-2020 – Північна Македонія. У цій групі гратиме збірна України.

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: У Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пайчадзе у вирішальному поєдинку за право виходу до фінальної частини Євро-2020 зустрілися збірні Грузії та Північної Македонії. 

На 56-й хвилині Горан Пандєв отримав передачу в центрі штрафного майданчика суперника й спрямував м'яч повз голкіпера. Цей гол став вирішальним у поєдинку, Північна Македонія кваліфікувалася до фінальної стадії Євро-2020.

У групі С її вже чекали Україна, Нідерланди (хазяї турніру) та Австрія.

Розклад матчів нашої збірної:

  • 13 червня 2021 року: Нідерланди – Україна (Амстердам, 22.00);
  • 17 червня 2021 року: Україна – Північна Македонія (Бухарест, 16.00);
  • 21 червня 2021 року: Україна – Австрія (Бухарест, 19.00).

Українська правда

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Теми: футболспортШевченко-футболіст
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