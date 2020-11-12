Євро-2020: відомі усі суперники України та розклад матчів

Увечері 12 листопада визначився останній учасник групи C Євро-2020 – Північна Македонія. У цій групі гратиме збірна України.

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: У Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пайчадзе у вирішальному поєдинку за право виходу до фінальної частини Євро-2020 зустрілися збірні Грузії та Північної Македонії.

На 56-й хвилині Горан Пандєв отримав передачу в центрі штрафного майданчика суперника й спрямував м'яч повз голкіпера. Цей гол став вирішальним у поєдинку, Північна Македонія кваліфікувалася до фінальної стадії Євро-2020.

У групі С її вже чекали Україна, Нідерланди (хазяї турніру) та Австрія.

Розклад матчів нашої збірної: