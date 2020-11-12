Євро-2020: відомі усі суперники України та розклад матчів
Четвер, 12 листопада 2020, 23:53
Увечері 12 листопада визначився останній учасник групи C Євро-2020 – Північна Македонія. У цій групі гратиме збірна України.
Джерело: Українська асоціація футболу
Деталі: У Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пайчадзе у вирішальному поєдинку за право виходу до фінальної частини Євро-2020 зустрілися збірні Грузії та Північної Македонії.
На 56-й хвилині Горан Пандєв отримав передачу в центрі штрафного майданчика суперника й спрямував м'яч повз голкіпера. Цей гол став вирішальним у поєдинку, Північна Македонія кваліфікувалася до фінальної стадії Євро-2020.
У групі С її вже чекали Україна, Нідерланди (хазяї турніру) та Австрія.
Розклад матчів нашої збірної:
- 13 червня 2021 року: Нідерланди – Україна (Амстердам, 22.00);
- 17 червня 2021 року: Україна – Північна Македонія (Бухарест, 16.00);
- 21 червня 2021 року: Україна – Австрія (Бухарест, 19.00).
Українська правда