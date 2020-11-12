Евро-2020: известны все соперники Украины и расписание матчей
Четверг, 12 ноября 2020, 22:53
Вечером 12 ноября определился последний участник группы C Евро-2020 - Северная Македония. В этой группе будет играть сборная Украины.
Источник: Украинская ассоциация футбола
Детали: В Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе в решающем поединке за право выхода в финальную часть Евро-2020 встретились сборные Грузии и Северной Македонии.
На 56-й минуте Горан Пандев получил передачу в центре штрафной соперника и направил мяч мимо голкипера. Этот гол стал решающим в поединке, Северная Македония квалифицировалась в финальную стадию Евро-2020.
В группе С ее уже ждали Украина, Нидерланды (хозяева турнира) и Австрия.
Расписание матчей нашей сборной:
- 13 июня 2021: Нидерланды - Украина (Амстердам, 22.00);
- 17 июня 2021: Украина - Северная Македония (Бухарест, 16.00);
- 21 июня 2021: Украина - Австрия (Бухарест, 19.00).
Украинская правда