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Евро-2020: известны все соперники Украины и расписание матчей

Четверг, 12 ноября 2020, 23:53
тренер сборной Украины Андрей Шевченко

Вечером 12 ноября определился последний участник группы C Евро-2020 - Северная Македония. В этой группе будет играть сборная Украины.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: В Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе в решающем поединке за право выхода в финальную часть Евро-2020 встретились сборные Грузии и Северной Македонии.

На 56-й минуте Горан Пандев получил передачу в центре штрафной соперника и направил мяч мимо голкипера. Этот гол стал решающим в поединке, Северная Македония квалифицировалась в финальную стадию Евро-2020.

В группе С ее уже ждали Украина, Нидерланды (хозяева турнира) и Австрия.

Расписание матчей нашей сборной:

  • 13 июня 2021: Нидерланды - Украина (Амстердам, 22.00);
  • 17 июня 2021: Украина - Северная Македония (Бухарест, 16.00);
  • 21 июня 2021: Украина - Австрия (Бухарест, 19.00).

Украинская правда
Темы: футболспортШевченко-футболист


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