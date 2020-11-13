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США заборонили інвестувати у компанії, пов’язані із китайськими військовими

П'ятниця, 13 листопада 2020, 01:21

Адміністрація президента США Дональда Трампа видала наказ, яким забороняється інвестувати у компанії, що пов’язані із китайськими військовими.

Джерело: Reuters 

Деталі: Мова йде про фірми, які або належать військовим, або ними контролюються. Таким чином Вашингтон посилює тиск на Пекін після президентських виборів в США, пише агентство. 

Такі дії можуть вплинути на найбільші компанії Китаю, зокрема телекомунікаційні China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd та виробника обладнання для спостереження Hikvision.

Таким чином у Трампа хочуть стримати інвестиційні компанії, пенсійні фонди та інші організації від покупки та продажу акцій 31 китайській компанії, які раніше Пентагон визнавив як ті, що підтримуються китайськими військовими. 

Вступає в силу наказ із 11 січня. Окрім того, що американці не зможуть проводити будь-які операції із цінними паперами цих компаній, їм також заборонено купувати та продавати цінні папери китайським компаніям через 60 днів після включення її до переліку пов’язаних із Пекіном. 

"Китай все активніше використовує капітал Сполучених Штатів для отримання ресурсів і створення можливостей для розвитку і модернізації своїх військових, розвідувальних та інших засобів безпеки", – йдеться в наказі Білого дому.

Українська правда
Теми: СШАКитай


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