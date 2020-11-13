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США запретили инвестировать в компании, связанные с китайскими военными

Пятница, 13 ноября 2020, 01:21

Администрация президента США Дональда Трампа издала указ, запрещающий инвестировать в компании, связанные с китайскими военными.

Источник: Reuters

Детали: Речь идет о фирмах, которые либо принадлежат военным, или ими контролируются. Таким образом Вашингтон усиливает давление на Пекин после президентских выборов в США, пишет агентство.

Такие действия могут повлиять на крупнейшие компании Китая, в частности телекоммуникационные China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и производителя оборудования для наблюдения Hikvision.

Таким образом у Трампа хотят сдержать инвестиционные компании, пенсионные фонды и другие организации от покупки и продажи акций 31 китайской компании, которые ранее Пентагон определил как те, что поддерживаются китайскими военными.

Вступает в силу приказ с 11 января. Кроме того, что американцы не смогут проводить любые операции с ценными бумагами этих компаний, им также запрещено покупать и продавать ценные бумаги китайским компаниям через 60 дней после включения ее в перечень связанных с Пекином.

"Китай все активнее использует капитал Соединенных Штатов для получения ресурсов и создание возможностей для развития и модернизации своих военных, разведывательных и других средств безопасности", – говорится в приказе Белого дома.

Украинская правда
Темы: СШАКитай


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