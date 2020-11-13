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Посадовця Міноборони спіймали на хабарі у 400 тисяч

П'ятниця, 13 листопада 2020, 01:10
Посадовця Міноборони спіймали на хабарі у 400 тисяч
Фото: Військова прокуратура

Начальник відділу Головного управління розвитку речового майна ЗСУ вимагав у підприємця 400 тисяч гривень за створення умов для участі у державній закупівлі.

Джерело: повідомлення ОГПУ, ДБР

Деталі: У таку суму полковник оцінив внесення змін до технічних умов елементів військової символіки ЗСУ, що дало б можливість взяти участь у тендері, очікувана вартість якого 4 млн грн. 

 

Таким чином, розмір "відкату" складав 10% від суми закупівлі. 

Затримали чоловіка під час отримання 100 тис грн у службовому кабінеті Міністерства. 

Розслідуванням у справі займається ДБР. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу. Також перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. 

Українська правда

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Теми: МіноборонихабарЗбройні сили
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