Посадовця Міноборони спіймали на хабарі у 400 тисяч

Начальник відділу Головного управління розвитку речового майна ЗСУ вимагав у підприємця 400 тисяч гривень за створення умов для участі у державній закупівлі.

Джерело: повідомлення ОГПУ, ДБР

Деталі: У таку суму полковник оцінив внесення змін до технічних умов елементів військової символіки ЗСУ, що дало б можливість взяти участь у тендері, очікувана вартість якого 4 млн грн.

Таким чином, розмір "відкату" складав 10% від суми закупівлі.

Затримали чоловіка під час отримання 100 тис грн у службовому кабінеті Міністерства.

Розслідуванням у справі займається ДБР. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу. Також перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.