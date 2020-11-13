Чиновник Минобороны попался на взятке в 400 тысяч

Начальник отдела Главного управления развития вещевого имущества ВСУ требовал у предпринимателя 400 тысяч гривен за создание условий для участия в государственной закупке.

Источник: сообщение ОГПУ

Детали: В такую ​​сумму полковник оценил внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что дало б возможность принять участие в тендере, ожидаемая стоимость которого 4 млн грн.

Таким образом, размер "отката" составлял 10% от суммы закупки.

Задержали мужчину во время получения 100 тыс грн в служебном кабинете Министерства.

Расследованием по делу занимается ГБР.