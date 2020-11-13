Чиновник Минобороны попался на взятке в 400 тысяч
Пятница, 13 ноября 2020, 02:10
Начальник отдела Главного управления развития вещевого имущества ВСУ требовал у предпринимателя 400 тысяч гривен за создание условий для участия в государственной закупке.
Источник: сообщение ОГПУ
Детали: В такую сумму полковник оценил внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что дало б возможность принять участие в тендере, ожидаемая стоимость которого 4 млн грн.
Таким образом, размер "отката" составлял 10% от суммы закупки.
Задержали мужчину во время получения 100 тыс грн в служебном кабинете Министерства.
Расследованием по делу занимается ГБР.
Украинская правда