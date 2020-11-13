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Чиновник Минобороны попался на взятке в 400 тысяч

Пятница, 13 ноября 2020, 01:10
Чиновник Минобороны попался на взятке в 400 тысяч
Фото: Военная прокуратура

Начальник отдела Главного управления развития вещевого имущества ВСУ требовал у предпринимателя 400 тысяч гривен за создание условий для участия в государственной закупке.

Источник: сообщение ОГПУ, ГБР 

Детали: В такую ​​сумму полковник оценил внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что дало б возможность принять участие в тендере, ожидаемая стоимость которого 4 млн грн.

 

Таким образом, размер "отката" составлял 10% от суммы закупки.

Задержали мужчину во время получения 100 тыс грн в служебном кабинете Министерства.

Расследованием по делу занимается ГБР.  Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Также проверяется причастность других лиц к совершению преступления.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Украинская правда

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Темы: МиноборонывзяткаВооруженные силы
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