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Ранкова стрілянина в Києві: патрульний отримав 3 вогнепальні поранення

П'ятниця, 13 листопада 2020, 08:55

У Києві в результаті затримання порушників отримав поранення поліцейський.

Джерело: патрульна поліція 

Деталі: Близько 4-ї ранку на вулиці Героїв Космосу екіпаж патрульних зупинив автомобіль Subaru за порушення ПДР.

Під час спілкування з водієм троє чоловіків у салоні авто помітно нервували. Також в одного з пасажирів патрульні побачили рацію та кобуру. Коли інспектори звернулися до пасажирів — чоловіки вибігли з авто та почали втікати.

Під час переслідування один із втікачів почав стріляти в напрямку патрульного. У результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення. У відповідь патрульні застосували табельну вогнепальну зброю. На допомогу прибув ще один екіпаж.

Інспектори затримали трьох утікачів. У одного з них виявили предмет схожий на пістолет та гранати.

Патрульного шпиталізували медики. Інші учасники події поранень не отримали.

Обставини події встановлюються.

Українська правда
Теми: Київкримінал


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