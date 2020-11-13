Ранкова стрілянина в Києві: патрульний отримав 3 вогнепальні поранення
У Києві в результаті затримання порушників отримав поранення поліцейський.
Джерело: патрульна поліція
Деталі: Близько 4-ї ранку на вулиці Героїв Космосу екіпаж патрульних зупинив автомобіль Subaru за порушення ПДР.
Під час спілкування з водієм троє чоловіків у салоні авто помітно нервували. Також в одного з пасажирів патрульні побачили рацію та кобуру. Коли інспектори звернулися до пасажирів — чоловіки вибігли з авто та почали втікати.
Під час переслідування один із втікачів почав стріляти в напрямку патрульного. У результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення. У відповідь патрульні застосували табельну вогнепальну зброю. На допомогу прибув ще один екіпаж.
Інспектори затримали трьох утікачів. У одного з них виявили предмет схожий на пістолет та гранати.
Патрульного шпиталізували медики. Інші учасники події поранень не отримали.
Обставини події встановлюються.