Утренняя стрельба в Киеве: патрульный получил 3 огнестрельных ранения

В Киеве в результате задержания нарушителей получил ранения полицейский.

Источник: патрульная полиция

Детали: Около 4 утра на улице Героев Космоса экипаж патрульных остановил автомобиль Subaru за нарушение ПДД.

Во время общения с водителем трое мужчин в салоне авто заметно нервничали. Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам - мужчины выбежали из авто и начали убегать.

Во время преследования один из беглецов начал стрелять в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие. На помощь прибыл еще один экипаж.

Инспекторы задержали трех беглецов. У одного из них обнаружили предмет, похожий на пистолет и гранаты.

Патрульного госпитализировали медики. Другие участники происшествия ранений не получили.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.