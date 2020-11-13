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Утренняя стрельба в Киеве: патрульный получил 3 огнестрельных ранения

Пятница, 13 ноября 2020, 08:55

В Киеве в результате задержания нарушителей получил ранения полицейский.

Источник: патрульная полиция

Детали: Около 4 утра на улице Героев Космоса экипаж патрульных остановил автомобиль Subaru за нарушение ПДД.

Во время общения с водителем трое мужчин в салоне авто заметно нервничали. Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам - мужчины выбежали из авто и начали убегать.

Во время преследования один из беглецов начал стрелять в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие. На помощь прибыл еще один экипаж.

Инспекторы задержали трех беглецов. У одного из них обнаружили предмет, похожий на пистолет и гранаты.

Патрульного госпитализировали медики. Другие участники происшествия ранений не получили.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Украинская правда
Темы: Киевкриминал


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