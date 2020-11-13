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Трамп знає, що "все скінчено", думає про вибори-2024 - NYT

П'ятниця, 13 листопада 2020, 08:07

Президент США Дональд Трамп сказав деяким зі своїх радників, що якщо обраний президент Джо Байден буде офіційно визнаний переможцем виборів, Трамп може незабаром оголосити про свій план балотуватися в Білий дім в 2024 році.

Про це йдеться в публікації видання The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Газета повідомила, що під час зустрічі в Білому домі в середу президент розмовляв з декількома радниками. Багато з них сказали Трампу, що його шанси змінити результат виборів за допомогою судової тяганини вкрай низькі.

"Він знає, що все скінчено", - сказав виданню один із радників.

Інтерв'ю із низкою радників та наближених до Трампа осіб свідчать, що у президента США немає більш широкої стратегії, аби продовжувати заперечувати результати виборів в декількох ключових штатах. Натомість Трамп сподівається зберегти підтримку свого електорату, роздумуючи над своєю діяльністю після того, як покине Овальний кабінет. 

За повідомленнями, Дональд Трамп сказав своїм радникам, якщо переможцем офіційно оголосять Байдена, він серйозно подумає про оголошення своєї участі у виборах 2024 року. 

Вперше про те, що Трамп розглядає можливість балотуватися в 2024 році, повідомило в понеділок  видання Axios. Ця новина з'явилася всього через два дні після того, як Associated Press та інші великі новинні агентства США оголосили про перемогу Байдена на виборах-2020.  З того часу Трамп відмовлявся визнати поразку. 

Президенти у США можуть обиратися тільки на два терміни, але не обов'язково, щоб ці терміни були послідовними.

Співробітники служби безпеки на виборах, представники місцевих виборчих комісій і судів заперечили твердження Трампа про фальсифікації результатів голосування.

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Теми: ТрампСША
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