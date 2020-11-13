Трамп знает, что "все кончено", думает о выборах-2024 - NYT

Президент США Дональд Трамп сказал некоторым из своих советников, что если избранный президент Джо Байден будет официально признан победителем выборов, Трамп может вскоре объявить о своем плане баллотироваться в Белый дом в 2024 году.

Об этом говорится в публикации издания The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Газета сообщила, что во время встречи в Белом доме в среду президент разговаривал с несколькими советниками. Многие из них сказали Трампу, что его шансы изменить результат выборов с помощью судебной волокиты крайне низкие.

"Он знает, что все кончено", - сказал изданию один из советников.

Интервью с рядом советников и приближенных к Трампу лиц свидетельствуют, что у президента США нет более широкой стратегии, чтобы продолжать отрицать результаты выборов в нескольких ключевых штатах. В то же время Трамп надеется сохранить поддержку своего электората, размышляя над своей деятельностью после того, как покинет Овальный кабинет.

По сообщениям, Дональд Трамп сказал своим советникам, что если победителем официально объявят Байдена, он серьезно подумает об объявлении своего участия в выборах 2024 года.

Впервые о том, что Трамп рассматривает возможность баллотироваться в 2024 году, сообщило в понедельник издание Axios. Эта новость появилась всего через два дня после того, как Associated Press и другие крупные новостные агентства США объявили о победе Байдена на выборах-2020. С тех пор Трамп отказывался признать поражение.

Президенты в США могут избираться только на два срока, но не обязательно, чтобы эти сроки были последовательными.

Сотрудники службы безопасности на выборах, представители местных избирательных комиссий и судов отрицали утверждение Трампа о фальсификации результатов голосования.

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