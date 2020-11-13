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Пєсков побачив в Україні "русофобські антитіла"

П'ятниця, 13 листопада 2020, 09:37
Пєсков побачив в Україні русофобські антитіла

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що "русофобські антитіла" в Україні швидко зникнуть.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю RT

Пряма мова: "Ми не думаємо, що це такий довгостроковий антиросійський імунітет. Ні, він не може бути довгостроковим. Ці антитіла пройдуть швидко... Штучно насаджені русофобські антитіла пройдуть швидко".

Деталі: Пєсков знову повторив кремлівську тезу про "рідний" народ, заявив, що це, мовляв, керівництво України за останні роки "неабияк попрацювало, щоб спровокувати ворожі відчуття по відношенню до Росії".

На його думку, місцеві вибори, які пройшли в жовтні в Україні, та їхні результати показали, що "антитіла не такі вже й сильні".

Нагадаємо: Росія з 2014 року здійснює гібридну військову агресію проти України, анексувавши Кримський півострів і підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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