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Песков увидел в Украине "русофобские антитела"

Пятница, 13 ноября 2020, 09:37
Песков увидел в Украине русофобские антитела

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что "русофобские антитела" в Украине быстро исчезнут.

Источник: Песков в интервью RT

Прямая речь: "Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро... Искусственно насажденные русофобские антитела пройдут быстро".

Детали: Песков снова повторил кремлевский тезис о "родственном" народе, заявил, что это, мол, руководство Украины за последние годы "изрядно поработало, чтобы спровоцировать враждебные чувства по отношению к России".

По его мнению, прошедшие в октябре в Украине местные выборы и их итоги показали, что "антитела-то и не такие сильные уже".

Напомним: Россия с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе.

Темы: Росcия
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