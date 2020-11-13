Песков увидел в Украине "русофобские антитела"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что "русофобские антитела" в Украине быстро исчезнут.

Источник: Песков в интервью RT

Прямая речь: "Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро... Искусственно насажденные русофобские антитела пройдут быстро".

Детали: Песков снова повторил кремлевский тезис о "родственном" народе, заявил, что это, мол, руководство Украины за последние годы "изрядно поработало, чтобы спровоцировать враждебные чувства по отношению к России".

По его мнению, прошедшие в октябре в Украине местные выборы и их итоги показали, что "антитела-то и не такие сильные уже".

Напомним: Россия с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе.