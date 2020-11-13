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Чоловік з гранатою погрожує поліцейським у Харкові

П'ятниця, 13 листопада 2020, 10:49

У Харкові чоловік з гранатою погрожує поліцейським, які прийшли до нього з обшуком, введено операцію "Грім".

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: О 08:50 співробітники карного розшуку Основ’янського відділу поліції прийшли до домоволодіння жителя району проводити санкціонований обшук. Чоловік вийшов до поліцейських з гранатою, та від’єднавши чеку, погрожує її підірвати.

На місце виїхали керівництво обласної та районної поліції, слідчо-оперативна група, співробітники Управління "КОРД", фахівці вибухотехнічного управління поліції та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В дію введена спеціальна поліцейська операція "Грім".

Українська правда
Теми: Харківполіціякримінал


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