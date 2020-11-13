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Чоловік з гранатою погрожував поліцейським у Харкові

П'ятниця, 13 листопада 2020, 11:32
Чоловік з гранатою погрожував поліцейським у Харкові

У Харкові чоловік з гранатою погрожував поліцейським, які прийшли до нього з обшуком.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: О 08:50 співробітники карного розшуку Основ’янського відділу поліції прийшли до домоволодіння жителя району проводити санкціонований обшук. Чоловік вийшов до поліцейських з гранатою, та від’єднавши чеку, погрожує її підірвати.

На місце виїхали керівництво обласної та районної поліції, слідчо-оперативна група, співробітники Управління "КОРД", фахівці вибухотехнічного управління поліції та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В дію ввели спеціальну поліцейську операцію "Грім".

В результаті кількагодинних перемовин зловмисник погодився віддати боєприпас командиру харківських спецпризначенців "КОРД".

Чоловіка роззброїли та затримали.  У нього вилучили гранату РГ-42.

 

Як розповів заступник начальника ГУНП в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Чиж,  слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Згідно з санкціями статей, максимальне покарання за вчинення даних злочинів передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Харківполіціякримінал
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