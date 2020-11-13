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Мужчина с гранатой угрожал полицейским в Харькове

Пятница, 13 ноября 2020, 12:32

В Харькове мужчина с гранатой угрожал полицейским, которые пришли к нему с обыском.

Источник: полиция Харьковщины

Детали: В 8:50 сотрудники уголовного розыска Основянского отдела полиции пришли к дому жителя района проводить санкционированный обыск. Мужчина вышел к полицейским с гранатой, и отсоединив чеку, угрожает ее взорвать.

На место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления "КОРД", специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В дейстиве введена специальная полицейская операция "Гром".

В результате длительных переговоров злоумышленник согласился отдать боеприпас командиру харьковских спецназовцев "КОРД".

Мужчину разоружили и задержали. У него изъяли гранату РГ-42.

 

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкциям статей, максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Украинская правда
Темы: Харьковполициякриминал


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