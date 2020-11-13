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У Києві анонім "замінував" порожню Раду: вибухівки не знайшли

П'ятниця, 13 листопада 2020, 11:33

Управління державної охорони перевірило Верховну Раду через повідомлення аноніма про замінування будівлі парламенту – вибухівки не знайшли.

Джерело: пресслужба Нацполіції Києва в коментарі УП

Деталі: У поліції УП підтвердили, що о 9:20 до відомства надійшов анонімний дзвінок про мінування Верховної Ради.

Після перевірки, якою займалося Управління державної охорони, вибухонебезпечних предметів не виявили

Відзначимо, що наступне засідання Верховної Ради у пленарному режимі заплановане на вівторок 17 листопада.

Засідання комітетів ВРУ у зв’язку із пандемією коронавірусу наразі проводять в онлайн-режимі.

Українська правда
Теми: Верховна Радаполіція


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