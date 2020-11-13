У Києві анонім "замінував" порожню Раду: вибухівки не знайшли
П'ятниця, 13 листопада 2020, 11:33
Управління державної охорони перевірило Верховну Раду через повідомлення аноніма про замінування будівлі парламенту – вибухівки не знайшли.
Джерело: пресслужба Нацполіції Києва в коментарі УП
Деталі: У поліції УП підтвердили, що о 9:20 до відомства надійшов анонімний дзвінок про мінування Верховної Ради.
Після перевірки, якою займалося Управління державної охорони, вибухонебезпечних предметів не виявили
Відзначимо, що наступне засідання Верховної Ради у пленарному режимі заплановане на вівторок 17 листопада.
Засідання комітетів ВРУ у зв’язку із пандемією коронавірусу наразі проводять в онлайн-режимі.
Українська правда