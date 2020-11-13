В Киеве аноним "заминировал" пустую Раду: взрывчатки не нашли

Управление государственной охраны проверило Верховную Раду из-за сообщения анонима о минировании здания парламента - взрывчатки не нашли.

Источник: пресс-служба Нацполиции Киева в комментарии УП

Детали: В полиции УП подтвердили, что в 9:20 в ведомство поступил анонимный звонок о минировании Верховной Рады.

После проверки, которой занималось Управление государственной охраны, взрывоопасных предметов не обнаружили.

Отметим, что следующее заседание Верховной Рады в пленарном режиме запланировано на вторник 17 ноября.

Заседание комитетов ВРУ в связи с пандемией коронавируса сейчас проводят в онлайн-режиме.