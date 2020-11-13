В Киеве аноним "заминировал" пустую Раду: взрывчатки не нашли
Пятница, 13 ноября 2020, 10:33
Управление государственной охраны проверило Верховную Раду из-за сообщения анонима о минировании здания парламента - взрывчатки не нашли.
Источник: пресс-служба Нацполиции Киева в комментарии УП
Детали: В полиции УП подтвердили, что в 9:20 в ведомство поступил анонимный звонок о минировании Верховной Рады.
После проверки, которой занималось Управление государственной охраны, взрывоопасных предметов не обнаружили.
Отметим, что следующее заседание Верховной Рады в пленарном режиме запланировано на вторник 17 ноября.
Заседание комитетов ВРУ в связи с пандемией коронавируса сейчас проводят в онлайн-режиме.
Украинская правда