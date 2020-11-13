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З Миколаєва намагалися вивезти обладнання для військових кораблів Росії – СБУ

П'ятниця, 13 листопада 2020, 12:05
Фото СБУ

Служби безпеки України заявляє, що попередила нелегальний експорт обладнання для військових кораблів РФ у Миколаєві.  

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, що експлуатуються на військових кораблях РФ".

Деталі: Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документи із доказами протиправної діяльності.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення винних до відповідальності.

Українська правда
Теми: СБУМиколаївРосія


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