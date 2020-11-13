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Из Николаева пытались вывезти оборудование для военных кораблей России – СБУ

Пятница, 13 ноября 2020, 11:05
Из Николаева пытались вывезти оборудование для военных кораблей России – СБУ
Фото СБУ

Службы безопасности Украины заявляет, что предупредила нелегальный экспорт оборудования для военных кораблей РФ в Николаеве.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ".

Детали: Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности.

Украинская правда

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Темы: СБУНиколаевРосcия
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