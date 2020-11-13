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Посол ЄС нагадав про залежність безвізу і фіндопомоги Україні від боротьби з корупцією

П'ятниця, 13 листопада 2020, 11:22

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що допомога Україні від Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу, а також збереження безвізового режиму залежить від боротьби з корупцією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Економічна стабільність України підтримується кредитом МВФ у розмірі $5 млрд., вона може отримати ще 1,2 мільярда євро допомоги від ЄС (а також продовжувати користуватися безвізовим режимом). Обидві організації ставлять свою допомогу в залежність від боротьби з корупцією" - написав посол.

При цьому він поширив статтю "Конституційний Суд України атакує антикорупційні закони", опубліковану у виданні The Economist.

Нагадаємо, 3 листопада ЄС заявив, що Україна повинна невідкладно відновити антикорупційну інфраструктуру, попередивши, що це є умовою надання фінансової допомоги та безвізу з ЄС. 

Згідно з аналізом ЄвроПравди, рішення, оприлюднене КС 28 жовтня, у разі безумовного виконання було би здатне завдати непоправної шкоди євроінтеграції України. Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим".

"Українська правда" у Threads

Теми: безвізкорупціяУкраїнаЄС
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