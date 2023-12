Посол ЄС нагадав про залежність безвізу і фіндопомоги Україні від боротьби з корупцією

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що допомога Україні від Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу, а також збереження безвізового режиму залежить від боротьби з корупцією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Економічна стабільність України підтримується кредитом МВФ у розмірі $5 млрд., вона може отримати ще 1,2 мільярда євро допомоги від ЄС (а також продовжувати користуватися безвізовим режимом). Обидві організації ставлять свою допомогу в залежність від боротьби з корупцією" - написав посол.

Ukraine’s economic stability is bolstered by a $5bn loan from the IMF. It stands to get another €1.2bn in aid from the EU (as well as continuing to enjoy visa-free travel in it). Both organisations make their assistance conditional on fighting corruption. https://t.co/OJSEKnmmyf