Посол ЕС напомнил о зависимости безвиза и финансовой помощи Украине от борьбы с коррупцией

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил, что помощь Украине от Международного валютного фонда и Евросоюза, а также сохранение безвизового режима зависят от борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Экономическая стабильность Украины поддерживается кредитом МВФ в размере $5 млрд, она может получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (а также продолжать пользоваться безвизовым режимом). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией", - написал посол.

Ukraine’s economic stability is bolstered by a $5bn loan from the IMF. It stands to get another €1.2bn in aid from the EU (as well as continuing to enjoy visa-free travel in it). Both organisations make their assistance conditional on fighting corruption. https://t.co/OJSEKnmmyf