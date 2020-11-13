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Україна приєдналася до програми NASA з освоєння Марса і Місяця

П'ятниця, 13 листопада 2020, 11:28
Україна приєдналася до програми NASA з освоєння Марса і Місяця

Державне космічне агентство України приєдналося до програми NASA "Артеміда" про співпрацю в дослідженні Місяця, Марсу, комет та астероїдів.

Джерело: пресслужба космічного агентства

Дослівно: "Домовленості містять набір принципів, якими керуватимуться держави-підписанти в рамках їхньої участі в програмі НАСА "Артеміда", а саме:

  • Мирне дослідження: усі заходи, що проводяться за програмою Артеміди, мають здійснюватись в мирних цілях;
  • Прозорість: підписанти здійснюватимуть свою діяльність прозоро, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів;
  • Сумісність: Нації, які братимуть участь у програмі, будуть прагнути підтримувати сумісність систем для підвищення їхньої безпеки та стабільності;
  • Екстрена допомога: підписанти зобов'язуються надавати допомогу особам, які постраждали в рамках реалізації програми "Артеміда" в контексті Угоди про рятування;
  • Реєстрація космічних об'єктів: Будь-яка держава, яка бере участь в програмі, має бути учасницею Конвенції про реєстрацію;
  • Поширення наукових даних: підписанти зобов'язуються публічно оприлюднювати наукову інформацію, отриману в рамках реалізації програми;
  • Збереження спадщини: підписанти зобов'язуються зберігати космічну спадщину;
  • Космічні ресурси: видобування та використання космічних ресурсів є ключовим фактором безпечних та сталих досліджень, і підписанти, підтверджують, що така діяльність повинна проводитися відповідно до Договору з космосу;
  • Деконфліктизація діяльності: підписанти зобов'язуються запобігати шкідливому втручанню та підтримувати принцип належної уваги, як того вимагає Договір з космосу;
  • Орбітальне сміття: підписанти зобов’язуються планувати безпечне захоронення сміття.

Деталі: Україна стала дев’ятою країною-підписантом домовленостей щодо "Артеміди".

Нагадаємо:

  • 13 жовтня 2020 року в рамках 71-го Міжнародного астронавтичного конгресу вісім держав підписали домовленості в рамках програми "Артеміда".

Українська правда

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Теми: космосУкраїна
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