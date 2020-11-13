Державне космічне агентство України приєдналося до програми NASA "Артеміда" про співпрацю в дослідженні Місяця, Марсу, комет та астероїдів.

Джерело: пресслужба космічного агентства

Дослівно: "Домовленості містять набір принципів, якими керуватимуться держави-підписанти в рамках їхньої участі в програмі НАСА "Артеміда", а саме:

Мирне дослідження: усі заходи, що проводяться за програмою Артеміди, мають здійснюватись в мирних цілях;

Прозорість: підписанти здійснюватимуть свою діяльність прозоро, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів;

Сумісність: Нації, які братимуть участь у програмі, будуть прагнути підтримувати сумісність систем для підвищення їхньої безпеки та стабільності;

Екстрена допомога: підписанти зобов'язуються надавати допомогу особам, які постраждали в рамках реалізації програми "Артеміда" в контексті Угоди про рятування;

Реєстрація космічних об'єктів: Будь-яка держава, яка бере участь в програмі, має бути учасницею Конвенції про реєстрацію;

Поширення наукових даних: підписанти зобов'язуються публічно оприлюднювати наукову інформацію, отриману в рамках реалізації програми;

Збереження спадщини: підписанти зобов'язуються зберігати космічну спадщину;

Космічні ресурси: видобування та використання космічних ресурсів є ключовим фактором безпечних та сталих досліджень, і підписанти, підтверджують, що така діяльність повинна проводитися відповідно до Договору з космосу;

Деконфліктизація діяльності: підписанти зобов'язуються запобігати шкідливому втручанню та підтримувати принцип належної уваги, як того вимагає Договір з космосу;

Орбітальне сміття: підписанти зобов’язуються планувати безпечне захоронення сміття.

Деталі: Україна стала дев’ятою країною-підписантом домовленостей щодо "Артеміди".

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