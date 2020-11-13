Украина присоединилась к программе NASA по освоению Марса и Луны

Государственное космическое агентство Украины присоединилось к программе NASA "Артемида" о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов.

Источник: пресс-служба космического агентства

Дословно: "Договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе НАСА "Артемида", а именно:

Мирное исследования: все мероприятия, проводимые по программе Артемиды, должны осуществляться в мирных целях;

Прозрачность: подписанты должны осуществлять свою деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов;

Совместимость: нации, которые будут участвовать в программе, будут стремиться поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности;

Экстренная помощь: подписанты обязуются оказывать помощь лицам, пострадавшим в рамках реализации программы "Артемида" в контексте соглашения о спасении;

Регистрация космических объектов: любое государство, участвующее в программе, должно быть участницей конвенции о регистрации;

Распространение научных данных: подписанты обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы;

Сохранение наследия: подписанты обязуются сохранять космическое наследство;

Космические ресурсы: добыча и использование космических ресурсов является ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований, и подписанты, подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с договором по космосу;

Деконфликтизация деятельности: подписанты обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует договор по космосу;

Орбитальный мусор: подписанты обязуются планировать безопасное захоронение мусора.

Детали: Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей программы "Артемида".

Напомним: