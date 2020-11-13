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Украина присоединилась к программе NASA по освоению Марса и Луны

Пятница, 13 ноября 2020, 11:28
Украина присоединилась к программе NASA по освоению Марса и Луны

Государственное космическое агентство Украины присоединилось к программе NASA "Артемида" о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов.

Источник: пресс-служба космического агентства

Дословно: "Договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе НАСА "Артемида", а именно:

  • Мирное исследования: все мероприятия, проводимые по программе Артемиды, должны осуществляться в мирных целях;
  • Прозрачность: подписанты должны осуществлять свою деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов;
  • Совместимость: нации, которые будут участвовать в программе, будут стремиться поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности;
  • Экстренная помощь: подписанты обязуются оказывать помощь лицам, пострадавшим в рамках реализации программы "Артемида" в контексте соглашения о спасении;
  • Регистрация космических объектов: любое государство, участвующее в программе, должно быть участницей конвенции о регистрации;
  • Распространение научных данных: подписанты обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы;
  • Сохранение наследия: подписанты обязуются сохранять космическое наследство;
  • Космические ресурсы: добыча и использование космических ресурсов является ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований, и подписанты, подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с договором по космосу;
  • Деконфликтизация деятельности: подписанты обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует договор по космосу;
  • Орбитальный мусор: подписанты обязуются планировать безопасное захоронение мусора.

Детали: Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей программы "Артемида".

Напомним:

  • 13 октября 2020 года в рамках 71-го Международного астронавтического конгресса восемь государств подписали договоренности в рамках программы "Артемида".

Украинская правда

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Темы: космосУкраина
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