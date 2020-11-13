У неділю в семи містах повторно вибиратимуть мерів

15 листопада відбудеться повторне голосування з місцевих виборів.

Джерело: преслужба ЦВК

Деталі: Зокрема, у 7 регіонах України – з виборів міського голови. А саме: у містах Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

З інформацією щодо кандидатів на посаду міського голови у вказаних територіальних громадах можна ознайомитися за посиланням.

Окрім того, 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

З інформацією щодо кандидатів у депутати місцевих рад можна ознайомитися за посиланням.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.

Станом на 13 листопада у 12 містах 10 регіонів України на 22 листопада 2020 року також призначене повторне голосування з виборів міського голови.

А саме: у містах Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Славʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Броварах (Київська область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

Своєю чергою на 29 листопада – у місті Чернівці.