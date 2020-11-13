Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У неділю в семи містах повторно вибиратимуть мерів

П'ятниця, 13 листопада 2020, 11:45
У неділю в семи містах повторно вибиратимуть мерів

15 листопада відбудеться повторне голосування з місцевих виборів.

Джерело: преслужба ЦВК

Деталі: Зокрема, у 7 регіонах України – з виборів міського голови. А саме: у містах Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

З інформацією щодо кандидатів на посаду міського голови у вказаних територіальних громадах можна ознайомитися за посиланням.

Окрім того, 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

З інформацією щодо кандидатів у депутати місцевих рад можна ознайомитися за посиланням.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.

Станом на 13 листопада у 12 містах 10 регіонів України на 22 листопада 2020 року також призначене повторне голосування з виборів міського голови.

 А саме: у містах Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Славʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Броварах (Київська область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

Своєю чергою на 29 листопада – у місті Чернівці.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: