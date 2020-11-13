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В воскресенье в семи городах будут повторно избирать мэров

Пятница, 13 ноября 2020, 12:45

15 ноября состоится повторное голосование по местным выборам.

Источник: преслужба ЦИК

Детали: В частности, в 7 регионах Украины - по выборам городского головы. А именно: в городах Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

С информацией о кандидатах на должность городского головы в указанных территориальных общинах можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - до 12 поселковых советов, 37 депутатов - до 33 сельских советов.

С информацией о кандидатах в депутаты местных советов можно ознакомиться по ссылке.

Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.

По состоянию на 13 ноября в 12 городах 10 регионов Украины на 22 ноября 2020 года также назначено повторное голосование по выборам городского головы.

А именно: в городах Днипре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Броварах (Киевская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

В свою очередь на 29 ноября - в городе Черновцы.

Украинская правда
Темы: виборы


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