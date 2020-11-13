На "плівках Вовка" прозвучало прізвище Дубінського

Народного депутата Олександра Дубінського щонайменше п’ять разів згадували на аудіозаписах розмов голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка зі справи про "захоплення влади" суддями ОАСК.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Це стало відомо із неоприлюднених розмов Вовка із суддями, запис яких протягом кількох місяців приховано вели детективи Національного антикорупційного бюро в кабінеті судді.

Улітку цього року НАБУ оголосило судді Вовку підозру в спробі захопити владу. На одному із записів, який оприлюднили детективи, чути, наприклад, як суддя зі своїм заступником планують заборонити політикам часів президентства Петра Порошенка виїзд після виборів за кордон. Загалом ішлося про близько півтори сотні посадовців. Законних підстав забороняти виїзд не було. Та, як випливає з повідомлення правоохоронців, судді хотіли продемонструвати владі свій вплив.

Щоб заборонити політикам виїзд, необхідно було, аби хтось подав до ОАСКу відповідний позов. У середині квітня 2019 року підконтрольний Вовку суд опублікував повідомлення, що позов про заборону виїзду подав ексдепутат Давид Жванія. Однак Жванія публічно це заперечив.

Незабаром у суддів з’явився новий позивач — Олександр Дубінський. І, як стало відомо, позов виник невипадково. Це, зокрема, підтверджує діалог Вовка із одним із суддів:

Суддя: Так а цей Жванія, кажуть, відмовився, що це був не він.

Вовк: Ну як відмовився? Він позов…. Він обі*рався, йому президент зателефонував: "Ти шо, Давиде, хочеш мене, це, добити?" … Але Дубинський уже подав позов такий самий. Каже: Якщо Давид, бля*ь, очк*є, то я не очк*ю".

Записи з кабінету Вовка вказують на те, що суддя і майбутній депутат могли обговорювати свої плани. Зрештою, як відомо, Дубінський подав позов. Система автоматичного розподілу судових справ призначила її розгляд судді ОАСК Тетяні Скочок. Вона вже не вперше розглядала гучні політичні кейси — наприклад, скандальну справу щодо звільнення урядовиці Уляни Супрун. Отримавши ж на розгляд позов Дубінського, суддя прийшла скаржитися Павлу Вовку:

Суддя: Павле В’ячеславовичу!

Вовк: Так?

Суддя: Що таке? Знову я?!

Вовк: А що?

Суддя: Дубінський.

…

Суддя: Мені здається, що мені вже все пороблено.

Вовк: Що тобі пороблено? Ти ніде не засвічена. Вибирай — чи Супрун йо*нути, чи, бл*дь, заборонити Порошенкові. Вибір невеликий. Часу подумати є до понеділка.

Сам Дубінський відмовився відповідати на питання журналістів, з якою метою він подавав свій позов в ОАСК.

Дослівно: "Чого саме намагався досягти таким чином Дубінський? Дійсно запобігти втечі за кордон потенційним корупціонерам часів Порошенка — чи вплинути на політичний процес? Відповідь на це питання дає ще одна розмова судді Вовка, яка сталася в ході розгляду в ОАСК цього позову: "Є політичні конкуренти в Петра Олексійовича, які вважають, що це може мати право на… Але окрім кандидата в президенти, є силові органи, які можуть за цим стояти…".

З якихось причин реалізували задум закриття кордонів для політиків так і не вдалося. Але Олександр Дубінський, уже будучи народним депутатом, продовжив подавати схожі позови щодо, зокрема, високопосадовців Національного банку України".