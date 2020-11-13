На "пленках Вовка" прозвучала фамилия Дубинского

Народный депутат Александр Дубинский не менее пяти раз упоминался на аудиозаписях разговоров председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка из дела о "захвате власти" судьями ОАСК.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: Это стало известно из неопубликованных разговоров Вовка с судьями, запись которых в течение нескольких месяцев скрыто вели детективы Национального антикоррупционного бюро в кабинете судьи.

Летом этого года НАБУ объявило судье Вовку подозрение в попытке захватить власть. На одной из записей, которую обнародовали детективы, слышно, например, как судья со своим заместителем планируют запретить политикам времен президентства Петра Порошенко выезд после выборов за границу. В целом речь шла об около полутора сотен чиновников. Законных оснований запрещать выезд не было. Но, как следует из сообщения правоохранительных органов, судьи хотели продемонстрировать власти свое влияние.

Чтобы запретить политикам выезд, необходимо было, чтобы кто-то подал в ОАСК соответствующий иск. В середине апреля 2019 года подконтрольный Вовку суд опубликовал сообщение, что иск о запрете выезда подал экс-депутат Давид Жвания. Однако Жвания публично это опроверг.

Вскоре у судей появился новый истец - Александр Дубинский. И, как стало известно, иск возник не случайно. Это, в частности, подтверждает диалог Волка с одним из судей:

Судья: Так а этот Жвания, говорят, отказался, что это был не он.

Вовк: Ну как отказался? Он иск... он обо*рался, ему президент позвонил: "Ты что, Давид, хочешь меня, это, добить?" ... Но Дубинский уже подал иск такой же. Говорит: Если Давид, бля*ь, очкует, то я не очкую".

Записи из кабинета Вовка указывают на то, что судья и будущий депутат могли обсуждать свои планы. Впрочем, как известно, Дубинский подал иск. Система автоматического распределения судебных дел назначила рассмотрение судье ОАСК Татьяне Скочок. Она уже не первый раз рассматривала громкие политические кейсы - например, скандальное дело об увольнении Ульяны Супрун. Получив же на рассмотрение иск Дубинского, судья пришла жаловаться Павлу Вовку:

Судья: Павел Вячеславович!

Вовк: Да?

Судья: Что такое? Опять я?!

Вовк: А что?

Судья: Дубинский.

...

Судья: Мне уже кажется, что меня сглазили.

Вовк: Какой еще сглаз? Ты нигде не засвечена. Выбирай - или Супрун ё*нуть или, бл*дь, запретить Порошенко. Выбор невелик. Времени подумать есть до понедельника.

Сам Дубинский отказался отвечать на вопросы журналистов, с какой целью он подавал свой иск в ОАСК.

Дословно: "Чего именно пытался достичь таким образом Дубинский? Действительно предотвратить бегство за границу потенциальных коррупционеров времен Порошенко или повлиять на политический процесс? Ответ на этот вопрос дает еще один разговор судьи Вовка, который произошел в ходе рассмотрения в ОАСК этого иска: "Есть политические конкуренты у Петра Алексеевича, которые считают, что это может иметь право на... Но кроме кандидата в президенты, есть силовые органы, которые могут за этим стоять...".

По каким-то причинам реализовать идею закрытия границ для политиков так и не удалось. Но Александр Дубинский, уже будучи народным депутатом, продолжил подавать схожие иски, в частности, касательно чиновников Национального банка Украины".