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"Маємо дати їм по морді": Додон, що ризикує програти вибори, кличе молдован на вулиці

П'ятниця, 13 листопада 2020, 12:01

Президент Молдови Ігор Додон закликав своїх прибічників "вийти на вулиці" для захисту його президентства після голосування 15 листопада.

Про це, як повідомляє з Кишинева кореспондент "Європейської правди", Додон заявив на мітингу своїх прибічників у центрі Кишинева.

Додон припустив, що результати підрахунку голосів складуться так, що його обрання доведеться захищати, не пояснивши, втім, якими мають бути ознаки цього. "15 листопада ми всі, як один, маємо піти голосувати. А 16-го, якщо знадобиться, ми всі маємо вийти і захищати свою перемогу", - заявив президент Молдови.

Під час промови він двічі наголосив, що потреба "захисту нашої перемоги" є реальною.

"Ми маємо бути жорсткими і давати відсіч. І я вам обіцяю, що ми не впустимо перемогу. І якщо треба буде вийти сюди (на площу) і захищати її – ми вийдемо і будемо захищати. Не заради Додона, а заради наших дітей", - заявив він.

Ігор Додон також повідомив, що перед другим туром вирішив вести кампанію жорсткіше. "Тому що вони (команда Санду), поки не отримають по морді – не розуміють", - заявив він.

Як повідомляла "Європейська правда", соціологія свідчить, що прозахідна Майя Санду може виграти в Додона у другому турі виборів.

Про перший тур читайте у статті "Подолати Додона: як діаспора та блокада Придністров'я змінили переможця виборів у Молдові"

"Українська правда" у Threads

Теми: Молдова
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