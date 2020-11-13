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"Должны дать им по морде": Додон, рискующий проиграть выборы, зовет молдаван на улицы

Пятница, 13 ноября 2020, 12:01

Президент Молдовы Игорь Додон призвал своих сторонников "выйти на улицы" для защиты его президентства после голосования 15 ноября.

Об этом, как сообщает из Кишинева корреспондент "Европейской правды", Додон заявил на митинге своих сторонников в центре Кишинева.

Додон предположил, что результаты подсчета голосов сложатся так, что его избрание придется защищать, не объяснив, впрочем, какими должны быть признаки этого. "15 ноября мы все, как один, должны пойти голосовать. А 16-го, если понадобится, мы все должны выйти и защищать свою победу", - заявил президент Молдовы.

Во время речи он дважды подчеркнул, что потребность "защиты нашей победы" реальна.

"Мы должны быть жесткими и давать отпор. И я вам обещаю, что мы не упустим победу. И если надо будет выйти сюда (на площадь) и защищать ее - мы выйдем и будем защищать. Не ради Додона, а ради наших детей", - заявил он.

Игорь Додон также сообщил, что перед вторым туром решил вести кампанию жестче. "Потому что они (команда Санду), пока не получат по морде - не понимают", - заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", социология свидетельствует, что прозападная Майя Санду может выиграть у Додона во втором туре выборов.

О первом туре читайте в статье "Одолеть Додона: как диаспора и блокада Приднестровья изменили победителя выборов в Молдове"

Темы: Молдова
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