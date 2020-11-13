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Явка на повторному голосуванні буде ще нижчою, ніж 25 жовтня – "ОПОРА"

П'ятниця, 13 листопада 2020, 13:40
фото: УП

В громадянській мережі "Опора" вважають, що через карантин і показники захворюваності на коронавірус явка на повторному голосуванні буде значно нижчою ніж у першому турі місцевих виборів.

Джерело: голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ситуація з антиковідними заходами є такою, що явка на повторне голосування буде значно нижчою порівняно з 25 жовтня у зв'язку з об'єктивними обставинами, оскільки майже на 40% підвищилися показники захворюваності і загальна офіційна статистика є негативною".

Деталі: 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Явка виборців становила 36,88%.

Повторне голосування у 7 містах відбудеться 15 листопада, в 11 містах - 22 листопада і, попередньо, у двох містах - 12 листопада.

Після цього виборчі комісії матимуть до 5 днів для встановлення результатів.

Щодо агітаційної кампанії на повторному голосуванні 15 листопада, то, за словами старшого аналітика "ОПОРИ" Олександра Клюжева, спостерігачі не зафіксували інтенсивних агітаційних заходів.

За його словами, значний сегмент агітації відбувається через інтернет і роздачу агітаційних матеріалів.

Так, між першим туром і повторним голосуванням, кандидати витратили більше 144 тисяч доларів на агітацію в соцмережах.

Теми: виборимісцева влада


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