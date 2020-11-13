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Явка на повторном голосовании будет еще ниже, чем 25 октября – "ОПОРА"

Пятница, 13 ноября 2020, 12:40
Явка на повторном голосовании будет еще ниже, чем 25 октября – ОПОРА
фото: УП

В гражданской сети "Опора" считают, что из-за карантина и показателей заболеваемости на коронавирус явка на повторном голосовании будет значительно ниже, чем в первом туре местных выборов.

Источник: председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Ситуация с антиковиднымы мерами такова, что явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с 25 октября в связи с объективными обстоятельствами, так как почти на 40% повысились показатели заболеваемости и общая официальная статистика является негативной".

Детали: 25 октября в Украине прошли местные выборы. Явка избирателей составила 36,88%.

Повторное голосование в 7 городах состоится 15 ноября, в 11 городах - 22 ноября и, предварительно, в двух городах - 12 ноября.

После этого избирательные комиссии будут иметь до 5 дней для установления результатов.

Относительно агитационной кампании на повторном голосовании 15 ноября, то, по словам старшего аналитика "ОПОРЫ" Александра Клюжева, наблюдатели не зафиксировали интенсивных агитационных мероприятий.

По его словам, значительный сегмент агитации происходит через интернет и раздачу агитационных материалов.

Так, между первым туром и повторным голосованием, кандидаты потратили более 144 тысяч долларов на агитацию в соцсетях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыместная власть
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