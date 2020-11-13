На сході – до 7° морозу, в інших регіонах тепліше

Найближчої доби синоптична ситуація в Україні не зміниться: погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У суботу 14 листопада в Україні без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в східних областях 2-7° морозу. Вдень у більшості областей 4-9° тепла, на півдні Одеської області до 12°, на північному сході країни 0-4° тепла.

У Києві також без істотних опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°.

У неділю вночі на північному сході і північному заході країни, а також вдень у північних, більшості центральних і східних областей невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вночі, вранці в південних і центральних областях місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в східних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На решті території вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та на Одещині 6-11°.

У Києві в ніч на неділю без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° вище нуля.