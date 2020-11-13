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На востоке – до 7° мороза, в других регионах теплее

Пятница, 13 ноября 2020, 12:42
На востоке – до 7° мороза, в других регионах теплее
Иванна Костина

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Украине не изменится: погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В субботу 14 ноября в Украине без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях 2-7° мороза. Днем в большинстве областей 4-9° тепла, на юге Одесской области до 12°, на северо-востоке страны 0-4° тепла.

В Киеве также без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.

 

В воскресенье ночью на северо-востоке и северо-западе страны, а также днем в северных, большинстве центральных и восточных областей небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ночью, утром в южных и центральных областях местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в восточных областях ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. На остальной территории ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла. На Закарпатье, Прикарпатье и в Одеской области 6-11°.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6° выше нуля.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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