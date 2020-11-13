Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Країни ЄС закликають громадян поки не планувати подорож на Різдво через пандемію

П'ятниця, 13 листопада 2020, 12:47

Низка європейських країн попередили своїх громадян, що поки рано планувати різдвяні поїздки, оскільки випадки коронавірусу продовжують зростати по всьому континенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

До святкового сезону залишається шість тижнів, а в багатьох європейських діють національні карантини та інші заходи.

У Швеції людям сказали готуватися до можливих обмежень на поїздки під час канікул. Головний епідеміолог Андерс Тегнелл сказав громадянам підготуватися до можливості обмеження поїздок між різними районами в різдвяний період, щоб регіональні служби охорони здоров'я не були перевантажені.

Попереднє рішення, швидше за все, буде прийнято за тиждень-два, сказав він, додавши, що шведам потрібно бути готовими до того, що все ще може змінитися "прямо перед Різдвом".

Тим часом віцепрем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що поки що не радить громадянам Ірландії, які проживають за кордоном, замовляти авіаквитки додому, додавши, що давати такі поради "занадто рано".

Подібним настроєм поділився і прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, який заявив, що "поки рано" говорити, чи можуть громадяни купувати квитки на поїзди, щоб подорожувати на Різдво.

Він додав, що пом'якшення обмежень не відбуватиметься принаймні протягом двох найближчих тижнів.

Португалія значно розширила кількість регіонів, де діє нічний комендантський час. З понеділка три чверті країни будуть під найсуворішими обмеженнями уряду.

Теми: карантинЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: