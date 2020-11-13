Країни ЄС закликають громадян поки не планувати подорож на Різдво через пандемію

Низка європейських країн попередили своїх громадян, що поки рано планувати різдвяні поїздки, оскільки випадки коронавірусу продовжують зростати по всьому континенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

До святкового сезону залишається шість тижнів, а в багатьох європейських діють національні карантини та інші заходи.

У Швеції людям сказали готуватися до можливих обмежень на поїздки під час канікул. Головний епідеміолог Андерс Тегнелл сказав громадянам підготуватися до можливості обмеження поїздок між різними районами в різдвяний період, щоб регіональні служби охорони здоров'я не були перевантажені.

Попереднє рішення, швидше за все, буде прийнято за тиждень-два, сказав він, додавши, що шведам потрібно бути готовими до того, що все ще може змінитися "прямо перед Різдвом".

Тим часом віцепрем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що поки що не радить громадянам Ірландії, які проживають за кордоном, замовляти авіаквитки додому, додавши, що давати такі поради "занадто рано".

Подібним настроєм поділився і прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, який заявив, що "поки рано" говорити, чи можуть громадяни купувати квитки на поїзди, щоб подорожувати на Різдво.

Він додав, що пом'якшення обмежень не відбуватиметься принаймні протягом двох найближчих тижнів.

Португалія значно розширила кількість регіонів, де діє нічний комендантський час. З понеділка три чверті країни будуть під найсуворішими обмеженнями уряду.