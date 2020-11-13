Страны ЕС призывают граждан пока не планировать поездки на Рождество из-за пандемии

Ряд европейских стран предупредили своих граждан, что пока рано планировать рождественские поездки, поскольку случаи коронавируса продолжают расти по всему континенту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

К праздничному сезону остается шесть недель, а во многих европейских действуют национальные карантины и другие мероприятия.

В Швеции людям сказали готовиться к возможным ограничений на поездки во время каникул. Главный эпидемиолог Андерс Тегнелл сказал гражданам подготовиться к возможности ограничения поездок между различными районами в рождественский период, чтобы региональные службы здравоохранения не были перегружены.

Предварительное решение, скорее всего, будет принято через неделю-две, сказал он, добавив, что шведам нужно быть готовыми к тому, что все еще может измениться "прямо перед Рождеством".

Между тем вицепремьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что пока не советует гражданам Ирландии, проживающих за рубежом, заказывать авиабилеты домой, добавив, что давать такие советы "слишком рано".

Подобным настроением поделился и премьер-министр Франции Жан Кастекс, который заявил, что "пока рано" говорить, могут граждане покупать билеты на поезда, чтобы путешествовать на Рождество.

Он добавил, что смягчение ограничений не будет происходить по крайней мере в течение двух ближайших недель.

Португалия значительно расширила количество регионов, где действует ночной комендантский час. С понедельника три четверти страны будут под самыми строгими ограничениями правительства.