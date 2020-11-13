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Папа Римський привітав Байдена з перемогою на виборах у США

П'ятниця, 13 листопада 2020, 14:38

Папа Римський Франциск провів телефонну розмову з обраним президентом США Джо Байденом і привітав його з перемогою на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Байден подякував Франциску "за благословення та привітання та зазначив, що він вдячний керівництву Святого Престолу за просування миру, примирення та спільних зв'язків людства у всьому світі".

Байден також "висловив своє бажання співпрацювати на основі спільної віри в гідність та рівність всього людства у таких питаннях, як турбота про бідних, вирішення кризи кліматичних змін, а також інтеграція іммігрантів та біженців в наші громади".

Їхня розмова відбулася після того, як Байдена в останні дні привітали всі провідні лідери світу, серед яких президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Байден і Франциск раніше зустрічалися принаймні один раз, коли Франциск став першим Папою Римським, який виступив на спільній сесії Конгресу в 2015 році. Байден, тоді віцепрезидент, сидів позаду Франциска на трибуні Палати представників, коли Папа виголошував свою промову.

Телефонний дзвінок між Папою та обраним президентом також примітний тим, що Байден стане першим римо-католицьким президентом США з часу Джона Кеннеді.

Теми: БайденВатиканпрезидентСША


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