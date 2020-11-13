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Папа Римский поздравил Байдена с победой на выборах в США

Пятница, 13 ноября 2020, 13:38
Папа Римский поздравил Байдена с победой на выборах в США

Папа Римский Франциск провел телефонный разговор с избранным президентом США Джо Байденом и поздравил его с победой на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Байден поблагодарил Франциска "за благословение и приветствие и отметил, что он благодарен руководству Святого Престола за продвижение мира, примирения и совместных связей человечества во всем мире".

Байден также "выразил свое желание сотрудничать на основе общей веры в достоинство и равенство всего человечества в таких вопросах, как забота о бедных, разрешение климатического кризиса, а также интеграция иммигрантов и беженцев в наши общины".

Их разговор состоялся после того, как Байдена в последние дни поздравили все ведущие лидеры мира, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Байден и Франциск ранее встречались по крайней мере один раз, когда Франциск стал первым Папой Римским, который выступил на совместной сессии Конгресса в 2015 году. Байден, тогда вице-президент, сидел позади Франциска на трибуне Палаты представителей, когда Папа произносил свою речь.

Телефонный звонок между Папой и избранным президентом также примечателен тем, что Байден станет первым католиком на посту президента США со времен Джона Кеннеди.

Темы: БайденВатиканпрезидентСША
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