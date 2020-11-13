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Лукашенко: За ширмою СOVID глобальні гравці хочуть переділити світ

П'ятниця, 13 листопада 2020, 15:47
Лукашенко: За ширмою СOVID глобальні гравці хочуть переділити світ
Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав пандемію коронавірусу ширмою, за якою глобальні гравці намагаються переділити світ, і у них є плани і на Білорусь.

Джерело: інтерв'ю Лукашенка ЗМІ, фрагмент якого показали в випуску новин на каналі "Білорусь 1"

Пряма мова: "Коронавірус – це лише привід, ширма, прикриваючись якою глобальні гравці в черговий раз намагаються переділити світ на свій манер. Зрозуміло, що у них є плани і на пострадянському просторі, в тому числі і на Білорусь. Парадоксально, але це вагомий аргумент, який підтверджує, що Білорусь як держава відбулася – має політичну вагу і серйозний економічний потенціал".

Деталі: Він також додав, що мітинги в Білорусі, які почалися після виборів президента, він розцінює як спробу "неконституційного перевороту за лекалами кольорових революцій". Але на думку Лукашенка, "насправді ніякою революцією тут не пахне, тому що немає революціонерів".

Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту – люди не згодні з підсумками президентських виборів.

Теми: ЛукашенкоБілоруськоронавірус
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