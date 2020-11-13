Лукашенко: За ширмою СOVID глобальні гравці хочуть переділити світ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав пандемію коронавірусу ширмою, за якою глобальні гравці намагаються переділити світ, і у них є плани і на Білорусь.

Джерело: інтерв'ю Лукашенка ЗМІ, фрагмент якого показали в випуску новин на каналі "Білорусь 1"

Пряма мова: "Коронавірус – це лише привід, ширма, прикриваючись якою глобальні гравці в черговий раз намагаються переділити світ на свій манер. Зрозуміло, що у них є плани і на пострадянському просторі, в тому числі і на Білорусь. Парадоксально, але це вагомий аргумент, який підтверджує, що Білорусь як держава відбулася – має політичну вагу і серйозний економічний потенціал".

Деталі: Він також додав, що мітинги в Білорусі, які почалися після виборів президента, він розцінює як спробу "неконституційного перевороту за лекалами кольорових революцій". Але на думку Лукашенка, "насправді ніякою революцією тут не пахне, тому що немає революціонерів".

Передісторія: