Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко: За ширмою СOVID глобальні гравці хочуть переділити світ

П'ятниця, 13 листопада 2020, 16:47
Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав пандемію коронавірусу ширмою, за якою глобальні гравці намагаються переділити світ, і у них є плани і на Білорусь.

Джерело: інтерв'ю Лукашенка ЗМІ, фрагмент якого показали в випуску новин на каналі "Білорусь 1"

Пряма мова: "Коронавірус – це лише привід, ширма, прикриваючись якою глобальні гравці в черговий раз намагаються переділити світ на свій манер. Зрозуміло, що у них є плани і на пострадянському просторі, в тому числі і на Білорусь. Парадоксально, але це вагомий аргумент, який підтверджує, що Білорусь як держава відбулася – має політичну вагу і серйозний економічний потенціал".

Деталі: Він також додав, що мітинги в Білорусі, які почалися після виборів президента, він розцінює як спробу "неконституційного перевороту за лекалами кольорових революцій". Але на думку Лукашенка, "насправді ніякою революцією тут не пахне, тому що немає революціонерів".

Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту – люди не згодні з підсумками президентських виборів.

Теми: ЛукашенкоБілоруськоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Локдаун вихідного дня: Шмигаль наголосив місцевій владі, що рішення уряду - закон

відеоТернопіль відмовився вводити карантин на вихідні

У неділю в семи містах повторно вибиратимуть мерів

Зеленський перебуває у "Феофанії" на таких умовах, що й інші пацієнти – головлікар

У Києві також антирекорд нових хворих на COVID-19: більше тисячі

відеоЗаснув за кермом і погубив двох людей: "Uber" в'їхав у зупинку

Усі новини...
Лукашенко
Україна засуджує вбивство білоруса Бондаренка у Мінську 
Слідком Білорусі каже, що загиблий від побоїв Бондаренко був п’яний
Тихановська звернулася до режиму Лукашенка: Будете відповідати за терор
Останні новини
16:47
Лукашенко: За ширмою СOVID глобальні гравці хочуть переділити світ
16:44
"Мотор Січ" відправить у простій частину співробітників
16:41
Facebook видалив сторінку популярного у Польщі політика, який називав Україну ворогом
16:33
Збиття літака МАУ: Україна звинувачує Іран у затягуванні розслідування
16:22
Україна засуджує вбивство білоруса Бондаренка у Мінську 
15:52
Вчені прогнозують, що пандемія COVID-19 у 2021 році буде розвиватися ще гірше
15:50
Комітет Ради схвалив 6 законопроєктів про повноваження КС
15:46
Instagram змінив дизайн головного екрана
15:42
Бойовики блокують всі КПВВ на Донбасі, окрім "Станиці Луганської" і "Новотроїцького"
15:30
Тихановська анонсувала перехід до партизанської форми протестів у Білорусі
Усі новини...